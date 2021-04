Bruna Linzmeyer posa nua com a namorada em dia de sol

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bruna Linzmeyer, 28, compartilhou com os fãs um momento íntimo com sua namorada, a DJ Marta Lopes, conhecida como Marta Supernova. Em uma sequência de fotos, na qual ambas aparecem nuas tomando sol na cama, a atriz afirma que "acompanhar o movimento cotidiano das coisas me ajuda a manter a sanidade."

"O Sol voltou a bater suave na cama, como era no começo da quarentena. Ao longo desse último ano, eu aprendi o exato caminho que ele faz no meu apartamento. No outono, a gente lê, bebe um drink e coloca as bundas no Sol", escreveu a atriz, que recentemente estava na reprise de "A Força do Querer", na Globo.

"Acompanhar o movimento cotidiano das coisas me ajuda a manter a sanidade. A mangueira leva duas semanas para deixar suas folhas que nascem rosa, verdes; os macacos sempre aparecem em março; novembro não é época de abacate. Ter a oportunidade de conhecer alguém tão fundo assim é bonito demais. Meu amor me acalma, me dá carinho, constrói caminhos", completou a atriz, que ainda publicou uma foto da artista plástica e DJ lendo um livro na cama, além de drinks.