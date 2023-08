Bruna Biancardi chega à Arábia Saudita e prevê dificuldades na adaptação dos costumes

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Bruna Biancardi já está em Riad, capital da Arábia Saúdita, e no primeiro dia em seu novo endereço, a noiva de Neymar reconheceu que está um pouco apreensica com relação a adaptação aos costumes do país localizado no Oriente Médio.

"Acabei de chegar. Não sei ainda muita coisa e li um pouco sobre a cultura árabe, mas preciso me aprofundar. Com o passar dos dias vou descobrindo como tudo funciona por aqui e contar tudo para vocês", comentou ela nos stories.

Grávida de seis meses de uma menina, que irá se chamar Mavie, Bruna disse que tem lido sobre quais são as roupas adequadas para usar em lugares públicos. "Pelo que entendi, as estrangeiras não são obrigados a usar véu, mas precisamos cobrir os ombros e os joelhos. Por respeito mesmo. Algo que é difícil pra mim, porque estou grávida. Nem tudo cai bem", explicou.

Bruna deve ter pesquisado que, em sinal de respeito ao povo árabe, ela e Neymar devem evitar o fumo, a bebida e até comer em público durante o Ramadã - período sagrado marcado pela realização de jejum. Em locais públicos é obrigatório respeitar as zonas designadas para homens e para famílias, onde se incluem as mulheres que não estão acompanhadas. A regra também vale para estrangeiros.

A mais nova e principal estrela do clube Al-Hilal, Neymar chegou à Arábia Saudita com moral na noite desta sexta-feira (18). O ex-atacante do Paris Saint-Germain viajou da capital francesa para Riad a bordo de um Boing 747 da Kingdom Holding. A aeronave pertence ao conglomerado da família real da Arábia Saudita dirigido pelo príncipe Alwaleed bin Talal. O avião é de uso do rei Salman bin Abdulaziz Al Saud e sua família.

O Boing 747, avaliado em R$ 1 bilhão, está entre as aeronaves mais luxuosas do mundo. Ele tem dois andares e a capacidade para transportar 400 pessoas, além de sofás de couros, acabamentos de primeira qualidade, salão de jantar, bar e suítes. O jogador foi recebido com flores ainda na pista do aeroporto.