Bruce Willis, com patrimônio de R$ 1 bilhão, muda testamento e dará menos dinheiro às filhas

O testamento de Bruce foi refeito anos atrás apos o casamento dele com Emma Heming, em 2009. Depois que as duas mais jovens nasceram, mais uma vez o testamento foi mexido, e agora outra mudança com uma possível piora no quadro de afasia.

Já o restante seria compartilhado entre as duas filhas menores, Mabel, 10, e Evelyn, 8. O motivo seria o fato de as três adultas terem carreiras consolidadas e um grande suporte da mãe, a atriz Demi Moore, 60.

De acordo com a publicação, Willis pretende deixar para as filhas adultas Rumer, 34, Scout, 31, e Tallulah, 28, o equivalente a pouco mais de R$ 5 milhões para cada uma, um valor bem pequeno se comparado ao montante que ele tem de patrimônio.

