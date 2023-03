Brooke Shields revela que brigou com Michael Jackson sobre a invenção de um romance

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Brooke Shields desmentiu o boato criado pelo cantor Michael Jackson (1958-2009). Os dois era apenas amigos e nunca tiveram um relacionamento no início dos anos 1990. A mentira, que foi dita pelo rei do Pop entrevista à apresentadora Oprah Winfrey, deixou a atriz muito irritada na época e três décadas depois, ela reelembra a situação que, hoje, Iainda vê como "patética".

A estrela de "A Lagoa Azul" contou ao jornal britânico "The Times" que na época da entrevista namorava o ator Dean Cain e ela chegou a ligar para Michael: "Liguei e reclamei. Chamei a situação de patética e disse que ele não precisava inventar a história. Bastante irritada, eu ainda comentei 'estou tentando ter uma vida normal, você não pode me jogar no meio desse furacão'. Fiquei brava".

De acordo com Shields, Michael apenas riu da bronca e mudou de assunto. "Nunca passou por minha cabeça viver um romance com o ele", conta a famosa que está prestes a lançar um documentário sobre sua carreira.

Ela até relembrou outra ocasião em que Jackson agiu como se eles fossem um casal e tentou beijá-la sem consentimento. "Houve uma vez em que estávamos em um carro, com vários fotógrafos [do lado de fora] e ele me segurou para me beijar, eu disse: 'Não! Pare! Somos apenas amigos e você precisa de mim como sua amiga'", completou Shields.