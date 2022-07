Britney Spears vai a um bar pela primeira vez na vida

Ao longo dos anos, a equipe e a família de Spears foram inflexíveis em manter a cantora longe do álcool. Em 2018, a Page Six informou que sua equipe havia proibido o consumo de álcool nos bastidores enquanto ela estava em turnê. Uma cláusula em sua tutela também dizia que ela não podia beber.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Britney Spears, 40, revelou que entrou em um bar pela primeira vez nesta quinta-feira (28). Ela compartilhou um vídeo nos stories do Instagram sentada no bar bebendo um coquetel com sua assistente Victoria Asher.

