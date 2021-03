Britney Spears diz que mãe quer que ela volte a cantar ao recordar show

Jamie Spears foi nomeado tutor em 2008, depois que a estrela pop foi hospitalizada para tratamento psiquiátrico. A gerente de cuidados da cantora, Jodi Montgomery, assumiu a função temporária no final do ano passado, quando Jamie Spears sofreu um problema de saúde.

Nos últimos meses, a cantora tem tentado se livrar da tutela do pai, Jamie Spears, sobre seu patrimônio e assuntos pessoais. Em dezembro, foi decidido em uma audiência que a Britney permaneceria sob controle do pai até setembro de 2021.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora americana Britney Spears, 39, compartilhou um vídeo de performance antiga nas redes sociais neste sábado (20). Nas imagens, a artista interpreta a música "You Got It All", da banda The Jets. Na legenda, Britney afirma que o vídeo havia sido enviado pela mãe da cantora.

