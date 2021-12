'Bridgerton' finalmente ganha data de retorno à Netflix; saiba quando será

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Netflix resolveu dar um presente de Natal para os fãs de "Bridgerton". O serviço de streaming aproveitou que o lançamento da série está completando um ano neste dia 25 de dezembro para anunciar a data de estreia da segunda temporada. As novas aventuras e desventuras dos irmãos Bridgerton poderão ser acompanhados na plataforma a partir do dia 25 de março de 2022, uma sexta-feira. Na segunda leva de episódios, a trama será centrada na história de amor de Anthony (Jonathan Bailey), o irmão mais velho da família. Pelo que já se sabe da trama, o visconde estará à procura de uma pretendente para se tornar sua esposa. Ele vai cortejar Edwina (Charithra Chandran), uma moça recém-chegada da Índia. A irmã dela, Kate (Simone Ashley), vai descobrir a reputação boêmia do rapaz e vai tentar impedir a união. Porém, isso poderá aproximá-los. Já os vizinhos da família Featherington estarão às voltas com a chegada de um novo herdeiro. Enquanto isso, Penelope (Nicola Coughlan) continua frequentando bailes e festas de famílias abastadas para ficar por dentro das fofocas mais quentes da alta sociedade. A primeira temporada da série fez história ao se tornar a série mais vista da Netflix em todos os tempos -em outubro, ela foi superada pela coreana "Round 6". Antes mesmo da estreia da segunda temporada, já foram confirmadas a terceira e a quarta partes da produção. A trama dos primeiros episódios era centrada na filha mais velha dos Bridgertons, Daphne (Phoebe Dynevor). Ela firma um pacto com Simon Basset, duque de Hastings (Regé-Jean Paige), para afastar os pretendentes, mas os dois acabam se apaixonando. Baseada em uma série de romances da americana Julia Quinn, "Bridgerton" é produzida pela Shondaland e tem como produtores executivos Shonda Rhimes, Betsy Beers e Chris Van Dusen. Este último atua também é o criador e o showrunner da série.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.