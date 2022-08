Brasileira Indy Santos é eliminada do Big Brother dos EUA em seu 2º Paredão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A aeromoça brasileira Indy Santos, 31, foi eliminada do Big Brother dos Estados Unidos (CBS) após ter sido indicada ao Paredão pela segunda vez. A representante do Brasil no reality perdeu o prêmio de US$ 750 mil, cerca de R$ 3,9 milhões, segundo a cotação atual.

Desta vez, ela foi indicada para a berlinda pelo líder Taylor e acabou recebendo o maior número de votos da casa. Santos deixou a casa fantasiada de roqueira devido à Prova do Anjo. Ela já fazia parte do Top 10 da edição, então agora passa a integrar a Casa do Júri, subgrupo que escolherá o grande vencedor do programa.

Por isso, fãs da edição já começaram a especular que a jornalista e influenciadora digital poderia voltar ao programa. Nas edições anteriores, houve repescagem entre os integrantes da Casa do Júri. A atração será exibida até dia 25 de setembro.

Ao longo da sua permanência na casa, a produção do programa confiscou todos os seus biquínis. "Estou tão triste", comentou em inglês a um colega de confinamento. "Por quê? Eles eram brasileiros demais?", quis saber ele.

"Eles só deixaram a parte de cima", lamentou a brasileira. "Eu literalmente tenho trezentos biquínis, são minhas peças favoritas." Mesmo assim, Indy não deixou de aproveitar a piscina. Ela acabou vestindo um body para poder entrar na água.

Ao G1, família da aeromoça e influenciadora digital comentou o fato, apontando um excesso de conservadorismo dos americanos. "Todos os biquínis dela, pelo menos os que vi aqui [no Brasil], são mais 'cavados', mas não fio-dental", afirmou a mãe, Jovanilda Rios da Silva.