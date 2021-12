Brasil fica fora do primeiro corte do Miss Universo 2021 pela 1ª vez em 10 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A brasileira Teresa Santos não conseguiu se classificar entre as 16 semifinalistas do Miss Universo 2021. Com isso, a cearense de Maranguape está fora da competição pelo título deste ano.

Esta é a primeira vez em uma década que a representante brasileira fica de fora do primeiro corte. No ano passado, a gaúcha Júlia Gama ficou em segundo lugar, atrás apenas da mexicana Andrea Meza.

A última vez que o Brasil tinha ficado de fora do primeiro corte foi em 2010, com a mineira Débora Lyra. Desde então, todas as misses brasileiras ficaram pelo menos da 20ª colocação -o número de semifinalistas variou entre 20 e 13 durante esses anos.

Santos era considerada uma das favoritas deste ano por especialistas. "Acho a Teresa uma mulher muito bonita, fala inglês extremamente bem e tem até um sotaque muito bom", disse Henrique Fontes, diretor do CNB (Concurso Nacional de Beleza) e também um dos responsáveis pelo site Global Beauties, à coluna De Faixa a Coroa, do F5.

"Ela é uma moça fina, elegante, está muito bem vestida e sinto que o Brasil vem se aproximando muito do título de Miss Universo na última década", comentou. "Ela é uma forte candidata e não me surpreenderia ver a Teresa vencer."

Apesar de ter sido eleita cerca de um mês, a bordo de um navio de cruzeiro no litoral paulista, Santos se disse preparada para o desafio em entrevista exclusiva para a coluna. Ela também afirmou que via com tranquilidade a cobrança dos fãs para uma boa classificação na final.

"Me sinto mais do que preparada. É como se eu estivesse me preparando há anos para isso, mesmo sem saber que eu ia participar. Eu não tenho medo de perder e decepcionar os fãs. Sei que dei o meu máximo e fiz tudo que eu podia junto à minha equipe, e sinto que as pessoas conseguem ver isso", disse.