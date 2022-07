Bolsonaro debocha de Anitta por pedir a Lula legalização da maconha

Bolsonaro esteve em Vitória do Mearim para participar de encontro com lideranças evangélicas e, em discurso, voltou a se posicionar contra as drogas, o aborto e afirmar que uma família é formada por homem, mulher e seus filhos.

Anitta é uma das maiores influenciadoras digitais do país. No Instagram, tem mais de 63 milhões de seguidores, a maioria, jovens.

Em conversa com repórteres em Vitória do Mearim (MA) buscou desqualificar a cantora, que anunciou voto em Lula e pediu ao ex-presidente que faça a liberalização da maconha.

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - O presidente Jair Bolsonaro (PL) deixou claro nesta quinta-feira (14) ter ficado incomodado com a declaração de apoio da funkeira Anitta ao seu rival, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na disputa pelo Palácio do Planalto.

