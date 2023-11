Bolsonaristas lançam boicote contra Lázaro Ramos após críticas a Bolsonaro

"Eu não sou hipócrita. Assisti ao primeiro filme do 'Ó Pai Ó' e adorei. Ri muito. Lázaro Ramos é divertidíssimo. Mas para que se envolver com o 'Dilmo'", diz ele, referindo-se ao presidente Lula. "Agora, não vou poder assistir à continuação. Vou boicotar."

Com a hashtag "#BoicoteLazaroRamos", eles pedem no X, antigo Twitter, para que as pessoas fiquem em casa e não assistam ao longo, que deve chegar aos cinemas no fim deste mês.

