'Boletos não param de chegar', diz ator que fez 'Beiçola' ao voltar a pedir ajuda financeira

Em recente entrevista ao F5, o ator disse ter uma proposta para fazer cinema, em setembro. Ele revelou ainda que não pensa em se aposentar. "Essa coisa de ficar de pijama em casa é uma merda. Não tenho condições de trabalhar 12 horas, mas seis horas eu consigo. Quero trabalhar, tenho que ir sobrevivendo". Oliveira gravou uma participação para a novela "Poliana Moça", do SBT , em abril e maio, e as cenas estão sendo exibidas agora na trama.

Na legenda, Marcos Oliveira pediu doações dos seguidores por pix. "Ainda tenho que me recuperar mas os boletos não param de chegar: farmácia, luz, aluguel, mercado e para complicar, não estou podendo sair de casa por enquanto. Quem puder me ajudar".

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Ainda de uma cirurgia na bexiga, o ator Marcos Oliveira, Beiçola de A Grande Família (Globo) voltou a usar as redes para pedir ajuda financeira. No vídeo publicado no Instagram neste sábado (23), ele não escondeu que está passando por um momento bem delicado e que precisa da ajuda dos fãs para poder sobreviver.

