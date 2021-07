Boca Rosa rebate críticas por 'vale night' uma semana após dar à luz

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Conhecida como Boca Rosa na internet, Bianca Andrade, 26, se pronunciou pela primeira vez após ser criticada por ter saído com o marido, Fred, 32, pouco mais de uma semana após dar à luz o primeiro filho do casal, Cris. O encontro foi registrado nas redes sociais na sexta-feira (23) e causou polêmica.

Muitos internautas consideraram que o menino é muito pequeno para ficar sem a presença dos pais. De acordo com a publicação do youtuber, durante o "vale night" o bebê ficou sob os cuidados da avó.

Bianca respondeu a uma seguidora que defendeu o casal. "Obrigada pela empatia", escreveu. "E a gente só foi jantar pertinho de casa para eu espairecer minha cabeça um pouquinho."

"Para os cuidadores da vida alheia, aparentemente só foram jantar fora, minha gente", havia comentado a internauta. "Eu não tive esse privilégio, mas quando a mulher ganha bebê passa por tanta coisa, todas mereciam respirar e ser mimada pelo marido, tendo uma bombinha para tirar leite e uma rede de apoio (vovôs), com todos os cuidados pela Covid, não vejo mal algum, deixem a felicidade dos outros em paz."

O menino nasceu na quinta-feira (15), às 21h14, no hospital Pro Matre, em São Paulo. "Cris é canceriano e nasceu com 51 cm e 3,7kg", diz em comunicado. "O parto foi normal, sem complicações e realizado pelos obstetras Carla Delascio Lopes e Márcio Delascio Lopes."

Andrade esteve no BBB 20, primeira edição com o grupo Camarote. Ela anunciou sua gravidez com Fred no ano passado em um vídeo feito em seu canal, após ter a notícia vazada. O chá revelação do sexo do bebê foi feito no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, em fevereiro.