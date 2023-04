Boca Rosa aparece pela 1ª vez após pausa nas redes sociais para cirurgia

"Essa pausa será importantíssima. Mas para que eu não trabalhe e realmente descanse, vou tirar todas as redes sociais do meu celular. Totalmente offline", avisou Bianca."

"Estou há dois dias na casa da Bianca... Deixa eu mostrar como estou vestida. A Bianca não precisa aparecer, se não quiser", disse Juliette no vídeo. Em seguida, no entanto, Boca Rosa foi para frente das câmeras.

Na noite deste sábado (22), a empresária surgiu ao lado das amigas Juliette, 33, e Mayara Cardoso, 28, em um stories do Instagram publicado pela campeã do BBB 21.

