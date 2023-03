Bob Wolfenson lança livro com fotos de toda a sua carreira e exposição no MIS

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O fotógrafo Bob Wolfenson lança nesta segunda-feira, dia 6, "O Livro Falado", que reúne obras de toda sua carreira.

O lançamento acontece no Museu da Imagem do Som, o MIS, em São Paulo, a partir das 19h. O evento é aberto somente a convidados.

Além do evento, que contará com a presença de Wolfenson, o museu organiza uma exposição de produções do artista, exibindo oito imagens que servem de inspiração para as novas gerações.

O projeto e a curadoria da mostra são de Francine Fernandes e Silvia Liz Souza. A abertura é na terça-feira, dia 7, com ingressos gratuitos, retirados na bilheteria do MIS. A visitação será aberta de terça a sexta, das 11h às 20h, e aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 19h.

"O Livro Falado" é descrito como uma viagem pela carreira e as obras do fotógrafo, com comentários de sua trajetória. A organização é dos irmãos Kiko e João Farkas.

A publicação é fruto de uma parceria com o Instituto Olga, organização dedicada à inclusão de pessoas com deficiência e em situação de vulnerabilidade social. Wolfenson participou de oficinas e workshops do grupo, gratuitos e dedicados a este público, durante a preparação do livro.

O projeto "O Livro Falado" faz parte da coleção "IOK -- Fotógrafos Brasileiros", que destaca o trabalho de fotógrafos.

Este é o quarto volume da coleção e dá sequência a publicações dedicadas a nomes como Rogério Reis e a dupla João e Thomas Farkas.