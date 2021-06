'A Boa Esposa' não passa de bibelô antiquado sob aparência crítica

Por isso, "A Boa Esposa" acaba sendo apenas um caso de apropriação de valores. Revestido com uma capa que parece crítica e embalado com uma mensagem progressista, o filme consegue uma adesão fácil, cuja eficácia passa pelo poder de sedução de Binoche à frente do elenco. Sob a aparência afirmativa, "A Boa Esposa" não deixa de ser um filme bibelô, bonitinho e antiquado.

Aqui, o discurso positivo acerca do empoderamento feminino é pouco mais que reação, uma liberação que depende do desaparecimento da figura masculina para emergir. E que, mesmo assim, permanece refém de outro poder, o dinheiro, representado por um banqueiro sedutor.

Cada uma delas ocupa-se das faces de um internato feminino, uma escola que prepara adolescentes para se tornarem boas esposas, domesticá-las. Paulette (Binoche) adestra as alunas para os bons modos e a boa aparência, Gilberte (Moreau) as ensina a cozinhar e a limpar a casa, e Marie-Thérèse (Lvovsky) disciplina seus corpos.

No centro do longa francês dirigido por Martin Provost, três mulheres se encarregam de ilustrar dois momentos, antes e depois, passado e presente, da condição feminina.

