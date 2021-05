Billie Eilish anuncia nova música para a próxima semana

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Billie Eilish, 19, anunciou nesta sexta-feira (28) o lançamento de uma nova música para a próxima semana, através do Instagram. O vídeo publicado não possui som, o que deixou fãs e seguidores curiosos com a nova faixa.

O próximo álbum da artista irá se chamar "Happier Than Ever" e tem lançamento previsto para o dia 30 de julho. Ela já lançou três singles, sendo eles "My Future", "Therefore I Am" e "Your Power", todos alcançaram o Top 10 da Billboard Hot 100, nos Estados Unidos.

"Música nova na próxima semana, Billie Eilish eu não estou pronta, mas pode vir", escreveu um fã. No Twitter, internautas fizeram com que a frase "Billie is coming", "Billie está vindo" em português, ficasse entre os assuntos mais comentados após o anúncio.

A artista remarcou as datas dos shows da turnê do álbum "Where Do We Go?". As apresentações haviam sido canceladas em decorrência da pandemia de coronavírus, agora as novas datas não contam com o Brasil, que anteriormente possuía dois dias reservados.

Recentemente, Eilish fez um relato íntimo de sua jornada ao estrelato em um livro novo e um audiolivro separado, intitulados "Billie Eilish: In Her Own Words". O volume inclui fotos nunca vistas da pop star a partir da infância, incluindo uma dela ao piano cantando em um gravador de criança.

No audiolivro, ela conta histórias sobre seu primeiro lançamento, "Ocean Eyes", e fala do relacionamento especial que tem com os fãs. "É curioso, tipo, acho que muita gente acha que quando 'Ocean Eyes' saiu, de repente eu era uma superstar e larguei tudo e só fiquei tipo famosa... e não funcionou assim", disse.

"É, minha vida continuou a mesma por um tempo", afirmou a cantora à Reuters. "Eu continuava dançando durante horas e horas todo dia. E ainda estava no coral e fazendo as mesmas coisas que fazia. Estava fazendo aula de circo."