Bil e Marina, de A Fazenda 13, são vistos aos beijos em festa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os finalistas de A Fazenda 13, Arcrebiano Araújo (segundo lugar) e Marina Ferrari (quarto lugar), foram vistos aos beijos durante a festa Natal da Vila, de Carlinhos Maia, neste domingo (19). O casal deixou o isolamento do reality na última quinta-feira (16), mas as especulações sobre a inclusão dos dois na próxima edição do Power Couple Brasil já começaram a surgir. Bil, como é conhecido, poderia estar de olho em incluir mais um programa na sua lista de participações — além de conquistar o segundo lugar em A Fazenda 13, na Record, neste ano ele também participou de Big Brother Brasil 21 e No Limite, ambos da TV Globo. O beijo dos ex-peões foi registrado pelo DJ Calixto, que postou vídeos em seus stories. "O casal mais top de 2021", disse Calixto.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.