Bienal estará fechada no sábado devido a estrago da chuva no parque Ibirapuera

Várias regiões de São Paulo ficaram destruídas depois do temporal acompanhado de rajadas de vento e granizo. Bairros da cidade, como Morumbi e Pinheiros (zona oeste), Freguesia do Ó (zona norte) e Planalto Paulista e Vila Mariana (zona sul), registraram falta de energia elétrica.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A 35ª Bienal estará fechada no sábado, dia 4. A organização anunciou, por meio de uma nota à imprensa, que o parque Ibirapuera está interditado e que as condições de visitação precisam ser restabelecidas depois das chuvas e rajadas de vento desta sexta-feira.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.