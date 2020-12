Biel vence Prova de Fogo e poderá alterar dinâmica da roça em A Fazenda

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Biel foi o mais ágil da última Prova de Fogo de A Fazenda 12 (Record) e agora poderá alterar os rumos do programa.

Por ser a derradeira prova, todos com exceção de Lidi, que é a Fazendeira, poderiam participar. Porém, por votação, ficou escolhido que Biel disputaria contra Lipe e a namorada, Tays.

Na etapa, ganhava quem percorresse mais rapidamente um caminho com um cano colado ao braço. Eles tinham de praticar algumas etapas ao longo do percurso.

Tays se enrolou logo de cara, e Biel fez a prova com pouco mais de dois minutos a menos do que Lipe. Com isso, pegou para si o lampião da chama vermelha e a da chama verde. Esta última só será revelada ao vivo por Marcos Mion.

Já com a chama vermelha, Biel poderá escolher outros dois peões que não estejam na roça. Eles vão decidir o quarto roceiro. Além de Lipe e Tays, Stéfani também está na baia desta semana.