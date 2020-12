Biel está na roça em A Fazenda; três mulheres disputam a Prova do Fazendeiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Biel é o primeiro confirmado na 12ª roça de A Fazenda 12 (Record). Além dele, as participantes Jakelyne Oliveira, Jojo Todynho e Lidi Lisboa disputam nesta quarta-feira (2) a Prova do Fazendeiro. Quem não ganhar, também disputará a roça desta semana.

A noite começou com Mariano tendo o direito de ler as duas mensagens que havia no lampião por ter sido o vencedor da Prova de Fogo. Ele escolheu ficar com o poder da chama verde e entregou o vermelho para Lidi.

O apresentador Marcos Mion pediu, então, para o cantor sertanejo anunciar qual era o poder da chama verde. Ele tinha que escolher entre receber R$ 20 mil ou ficar imune nesta formação da roça (com a condição de que a sede ficaria sem água encanada por dois dias). Ele optou pela imunidade.

Na sequência, o fazendeiro Mateus Carrieri indicou Jakelyne para a roça. O ex-Casa dos Artistas justificou dizendo que não era prioridade dela e o tornou alvo quando se sentiu ameaçada. Ela disse que não concordava com a fala dele.

Depois, Mion anunciou que a formação desta semana seria diferente. Ao contrário do que acontece normalmente, todos os peões poderiam votar apenas em peões da baia (Biel, Jojo, Lipe Ribeiro e Stéfani Bays).

O indicado foi Biel, com quatro votos. O cantor teve então que puxar uma pessoa da sede para ir para a berlinda também. Porém, com Mateus e Mariano imunes, ele tinha que escolher entre Tays Reis, com quem mantém um namoro no confinamento, e Lidi. Ele escolheu a atriz.

Nesse momento, Mion pediu para que Lidi lesse o poder da chama vermelha. Ela anunciou que quem estivesse com esse poder, seria o quarto roceiro ou, no caso de já estar na roça (como era o caso), deveria escolher o quarto roceiro.

A indicada foi Jojo. Por ser a último indicada, a cantora tinha o direito de vetar um dos participantes da Prova do Fazendeiro. Ela optou por Biel, que acabou indo direto para a roça de quinta-feira (3).

CONFIRA QUEM VOTOU EM QUEM:

Tays Reis votou em Lipe Ribeiro

Lidi Lisboa votou em Jojo Todynho

Biel votou em Jojo Todynho

Jojo Todynho votou em Biel

Jakelyne Oliveira votou em Biel

Mariano votou em Stéfani Bays

Stéfani Bays votou em Biel

Lipe Ribeiro votou em Biel