Biel e Tays Reis se beijam durante festa em A Fazenda, mas casal não empolga público

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na madrugada deste sábado (26), a festa Shipados teve troca de beijos entre pelo menos dois participantes de A Fazenda 12. Biel e Tays Reis estavam dançando juntinhos ao som de "Oração", de A Banda Mais Bonita da Cidade, quando se empolgaram e "ficaram".

Os fãs do reality show rural já haviam percebido o clima entre os dois desde a primeira festa. Porém, boa parte do público não se empolgou com o casal. O cantor é muito criticado nas redes sociais por já ter sido acusado de assédio e por manter relações abusivas.

E esse pode não ter sido o único casal formado na terceira festa da edição (antes já ocorreram as festas Influencer e Arco-Íris). De acordo com o relato de Mc Mirella, Lucas Maciel e Raissa Barbosa também trocaram beijos, porém a imagem não foi mostrada pelas câmeras do reality show.

"Teve beijo, eu vi que teve beijo", disse a funkeira para Juliano Ceglia. Ao ser questionada sobre a quem ela se referia, ela respondeu: "Raissa e Lucas".