Biel do Furduncinho nega ter ignorado Camila Cabello no palco do Rock in Rio

O cantor ainda destacou que a participação deles foi uma vitória para a música brasileira. "Acho que a gente tem que se unir mais", avaliou. "Até o povo daqui, os brasileiros estão comentando bastante. Pô, vamos relevar aí. Vamos ficar felizes que a música brasileira foi no Palco Mundo. Esquece! O funk foi no Palco Mundo. Vamos dar uma força para a gente. Foi muito importante para a gente."

"No final [do show], a gente foi lá, agradeceu a Camila, tiramos foto", continuou. "Vocês podem ver que a gente tirou foto. E é isso, mano: eu acho... eu acho, não, eu tenho certeza que a ideia da Camila era a gente fazer um baile."

Isso porque, segundo reclamações que foram parar nas redes sociais, o trio brasileiro teria "ignorado" a cantora no palco. Eles não teriam feito questão de integrar a dona do show, que acabou dando a impressão de estar um pouco deslocada nesse momento, além de terem deixado o palco sem agradecer direito.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O show de Camila Cabello no palco Mundo do Rock in Rio teve diversos momentos memoráveis, entre eles uma participação dos funkeiros L7nnon, Biel do Furduncinho e MC Bianca cantando o hit "Ai, Preto". O que era para ser um momento de catarse para o público, no entanto, acabou deixando alguns fãs da cantora irritados.

