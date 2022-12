Bia Miranda reclama com peões de deboche da produção de 'A Fazenda 14'

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Sem nenhum aliado no jogo na reta final de "A Fazenda 14", Bia Miranda tem se aproximado cada vez mais do peões Pelé Milflows e Iran Malfitano. Na manhã desta segunda-feira (12), ela desabafou sobre uma situação que passou com a equipe de produção do reality rural da Record.

A neta de Gretchen revelou ter percebido um tom de deboche dos funcionários do programa ao pedir votos para permanecer na atração. "Ontem [domingo], eu estava no quarto trocando a sandália e comecei a pedir votos para continuar no programa. Aí, eu falei: 'Quem gosta de mim, vota em mim, e quem não gosta, vota por pena'", começou.

"Na hora que eu falei isso, eu comecei a ouvir lá atrás os homens rindo, e falando: 'Vota por pena!'. Mano, me senti tão humilhada", reclamou a influenciadora. Pelé ainda duvidou que Bia tivesse escutado as vozes e risadas por trás das paredes do quarto da fazenda. "Mentira!", mandou o rapper e ela jurou que tinha sido verdade o episódio nada agradável.

Apesar do desaforo, a peoa não se abalou e contou que fez questão de expor a situação. "Aí eu respondi: 'Eu estou ouvindo vocês, viu?'", completou ela, aos risos. Pelé logo rebateu: "Que sacanagem!". O sinal da transmissão do programa foi imediatamente cortado.