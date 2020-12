Bia Feres, do nado sincronizado, anuncia gravidez do 1º filho: 'Festa no parquinho'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ex-atleta e apresentadora Bia Feres, 32, anunciou nesta quinta-feira (24) a gravidez se seu primeiro filho, fruto de seu casamento de três anos com o empresário Maurício Sirotsky. A novidade encerra os boatos de que ela poderia ser uma das convidadas no Big Brother Brasil 2021.

O anúncio da gravidez foi feito nas redes sociais que Bia divide com a irmã gêmea, Branca Feres, também sua parceira no nado sincronizado. "E adivinha quem estará menstruada no Natal? Eu, né fofa, porque a senhora está grávida", disse Branca em um vídeo divertido no Instagram.

"Muitos rumores de que estaríamos na casa mais vigiada do Brasil, mas a casa que realmente não vamos conseguir tirar os olhos em 2021 é essa aqui. Bia está grávida! Assim como sempre fizemos no esporte, vamos mergulhar de cabeça nessa. É festa no parquinho", afirmaram elas na publicação.

Em uma semana agitada entre os famosos, também anunciaram gravidez nos últimos dias a empresária e influenciadora Bianca Andrade, 26; e a atriz Milena Toscano, 36. Também esperam bebê a cantora Simone, da dupla com Simaria; a influenciadora Virginia, namorada do cantora Zé Felipe, entre outras.