Bia, André e Moranguinho estão na roça em A Fazenda 14

O participante tinha que usar todas as fichas que possuía, mas podia apostar em mais de uma resposta. Vencia a prova o peão que acumulasse mais fichas no final da prova. Babi levou a melhor na prova e ficou com o chapéu de fazendeira. Ela se empolgou tanto na comemoração que machucou um dos braços.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bia Miranda, André Miranda e Moranguinho disputam a permanência em A Fazenda 14, nesta semana. Uma das três peoas será a eliminada do reality rural, na noite de quinta-feira (8). Bárbara Borges venceu a última Prova do Fazendeiro da temporada e escapou da roça.

