Beyoncé nota Ludmilla ao ver vestido da brasileira em show na Holanda

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Horas antes do show de Beyoncé em Amsterdã, Holanda, neste sábado (17), a cantora Ludmilla compartilhou nas redes sociais sua escolha de look para ver a artista norte-americana ao vivo: um vestido que faz parte do figurino da turnê "Renaissance". O que Ludmilla não esperava era ser notada pela própria Beyoncé, que apontou para a brasileira durante o show graças ao vestido.

"Show da Bey com o vestido da Bey!", publicou a cantora brasileira junto à foto da roupa. O vestido com estampa colorida e holográfica é um dos modelos que foram usados por Beyoncé na estreia da turnê em Estocolmo, na Suécia. A diferença é que o vestido de Beyoncé tinha mangas compridas. Ludmilla também usou o look durante sua participação no Caldeirão com Mion (Globo) exibido neste sábado.

Antes do início do show, Ludmilla contou nos stories que comprou ingressos em um lado do palco que dá menos visão à cantora. "No desespero, eu sai comprando sem ver o mapa, sem esperar o primeiro show dela para ver onde ela mais ficava no palco, eu saí comprando todas as datas", explicou. "A gente acaba vendo o show meio de lado. Não é tão legal."

Mas o local não impediu que a brasileira fosse notada por Beyoncé. No Twitter, Ludmilla disse que a cantora norte-americana apontou para ela durante o show por causa do vestido. "A BEY ACABOU DE APONTAR PRA MIM POR CAUSA DO VESTIDO", escreveu.

Ludmilla, que estava na área VIP, também levou uma bandeira do Brasil ao show e agitou fãs brasileiros que estavam na plateia aguardando a diva pop. "Brazil in the house, dessa vez não esqueci a bandeira", falou.