'Betty, a Feia', sucesso colombiano, terá primeira versão com uma protagonista negra

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O sucesso colombiano "Betty, a Feira", que ganhou várias versões espalhadas pelo mundo, incluindo o Brasil, agora terá sua primeira adaptação com uma protagonista negra. A nova série está sendo produzida na África do Sul e deverá estrear em abril do próximo ano.

A nova versão deve manter o tom terno e cômico da novela colombiana "Yo Soy Betty, la Fea", que foi adaptada com sucesso em 19 lugares. No Brasil, ela recebeu o nome "Bela, a Feia" e foi feita pela Record, com Gisele Itié. Nos EUA, a protagonista foi America Ferrera, do também sucesso "Ugly Betty".

Segundo a revista Variety, a versão sul-africana receberá o nome "uBettina Wethu" (Nossa Betty) e será uma coprodução com a emissora pública sul-africana SABC. Ela também é o primeiro projeto proveniente do recém-lançado empreendimento entre as produtoras Known Associates Entertainment (KAE) e Moonlighting Films.

A pré-produção deve começar no mês que vem, e as gravações, em janeiro de 2021. Segundo a Variety, a série mostrará a trajetória de uma ingênua garota rural que vai trabalhar para um dos solteiros mais elegíveis de Joanesburgo. Entre vários desafios, ela se apaixona por ele e se destacar nos negócios.

"É uma história maravilhosa e universal que foi contada em mais territórios em todo o mundo do que qualquer outra franquia e estamos muito felizes por trazê-la à vida na África do Sul", disse produtor Tshepiso Sello. Segundo ele, levou quatro anos até adquirir os direitos e financiamento para "uBettina Wethu".