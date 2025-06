Best Of Blues And Rock tem shows de Dave Matthews Band

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O festival Best Of Blues And Rock chega à 12ª edição. O evento, dedicado aos dois gêneros musicais, acontece na área externa do auditório Ibirapuera, na região sul da capital paulista, nos dias 7, 8, 14 e 15 de junho.

Neste fim de semana, a programação traz shows de Dave Matthews Band e Richard Ashcroft. No lineup nacional, no sábado, também estão escalados Barão Vermelho e Cachorro Grande. No domingo, Barão Vermelho e Paula Lima sobem ao palco. Os portões abrem às 12h30.

Na próxima semana, no sábado, tocam Alice Cooper, Black Pantera, Marcão Britto e Thiago Castanho e Larissa Liveir. O encerramento do festival fica por conta de Hurricanes, Judith Hill e Deep Purple. A entrada, nos dois dias, acontece a partir das 14h.

A seguir, veja dicas de transporte para chegar ao evento e saiba quais objetos não podem ser levados.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

SÁBADO (7)

- 14h30 às 15h30: Cachorro Grande

- 16h às 17h: Vitor Kley

- 17h30 às 18h30: Richard Ashcroft

- 19h às 22h: Dave Matthews Band

DOMINGO (8)

- 14h30 às 15h30: Soul Lee - Paula Lima canta Rita Lee

- 16h às 17h: Barão Vermelho

- 17h30 às 18h30: Richard Ashcroft

- 19h às 22h: Dave Matthews Band

SÁBADO (14)

- 14h30 às 15h30: Marcão Britto e Thiago Castanho cantam Charlie Brown Jr.

- 16h às 17h: Larissa Liveir

- 17h30 às 18h30: Black Pantera

- 19h às 22h: Alice Cooper

DOMINGO (15)

- 17h20 às 18h20: Hurricanes

- 18h50 às 19h50: Judith Hill

- 20h20 às 22h: Deep Purple

AINDA DÁ PARA COMPRAR INGRESSOS?

Sim. Para os dias 8, 14 e 15, há ingressos disponíveis para o setor pista, que variam entre R$ 600 e R$ 810, na modalidade inteira. Também existem meias-entradas (R$ 300 a R$ 405). O site oficial para comprar tíquetes é a Eventim.

COMO CHEGAR AO PARQUE IBIRAPUERA?

Para quem pretende ir de metrô, a dica é descer na estação AACD-Servidor, da linha 5-Lilás, e caminhar até o parque. O acesso mais próximo é pelo portão 5. O percurso leva cerca de 15 minutos.

Fãs também podem optar pelos ônibus municipais. No site da SPTrans, há uma lista com as linhas que circulam pela região. 5614/21 (Eldorado - pq. Ibirapuera), 5630/10 (term. Grajaú - metrô Brás), 5119/10 (term. Capelinha - lgo. São Francisco), 5154/10 (term. Sto. Amaro - term. Princ. Isabel) são algumas das linhas disponíveis. A tarifa é gratuita aos domingos.

O acesso de pedestres pode ser feito pelos portões 2 ou 10. As paradas mais próximas para táxis ou carros de aplicativo acontecem pelas mesmas entradas.

Motoristas que forem de carro particular devem entrar pelo portão 3. Aos finais de semana, a tarifa é fixa e sai por R$ 23. O acesso é gratuito nos primeiros 20 minutos. Mas, atenção: há vagas limitadas no estacionamento do parque.

O QUE POSSO LEVAR?

- Documentos pessoais

- Mochila ou bolsa de até 20x30 cm

- Capa de chuva

- Óculos escuros

- Frutas cortadas

- Alimentos industrializados lacrados (barrinha, biscoito etc)

- Carregador portátil de celular

- Câmera portátil (desde que não tenha lente destacável)

- Protetor solar e labial

- Maquiagem

Lembre-se que é permitido levar água mineral em copos ou garrafas plásticas flexíveis lacradas ou sem tampa.

ITENS PROIBIDOS

- Garrafas de vidro, latas e bebidas em geral

- Cadeiras e banquinhos

- Guarda-chuvas

- Correntes, cinturões ou objetos que possam machucar

- Capacetes de qualquer tipo

- Câmeras profissionais com lente removível ou filmadoras

- Paus de selfie, drones ou aparelhos semelhantes

- Objetos cortantes, pontiagudos, de vidro ou perfurantes

- Utensílios de armazenamento rígido como copos térmicos, embalagens com tampa, canudos duros etc

- Fogos de artifício, sinalizadores ou qualquer item inflamável, corrosivo ou tóxico

- Armas de qualquer tipo (branca ou de fogo)

- Animais de estimação (exceto cães de assistência identificados e acompanhados de pessoas com deficiência)

- Cartazes de papelão grosso ou com madeira

- Revistas, jornais e livros

COMO APROVEITAR O FESTIVAL?

A dica é ingerir bastante água para se manter hidratado, além de usar protetor solar, óculos de sol e chapéus ou bonés. Vale escolher roupas frescas e que não retenham muito calor. Na alimentação, prefira frutas, que podem ser cortadas e acondicionadas em embalagens de plástico, e refeições leves. Não se esqueça de levar um casaco. Segundo o Climatempo, as temperaturas devem variar entre 15°C e 23°C.

E SE CHOVER?

Guarda-chuvas são barrados na entrada do evento. A alternativa é levar capas de chuva ou comprá-las nos arredores do parque, mas o preço pode ser salgado por lá.

Botas ou galochas são opções para escapar dos alagamentos nas vias ao redor e da lama no local. Leve zip locks e bolsas impermeáveis para proteger documentos, dinheiro, ingresso, cartões, carregadores portáteis e celulares.

BEST OF BLUES AND ROCK

Plateia externa do auditório Ibirapuera - av. Pedro Álvares Cabral, s/n, Ibirapuera, região sul

Dias 7, 8, 14 e 15 de junho

Ingr.: a partir de R$ 600 em Eventim