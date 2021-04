Bem Juntinhos leva espectadores à intimidade de Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Aos poucos, Fernanda Lima, 43, e Rodrigo Hilbert, 40, foram se tornando um dos casais mais admirados do showbiz nacional. Os apresentadores costumam arrancar suspiros dos telespectadores tanto pela beleza física quanto pela família de comercial de margarina que construíram —eles são pais dos gêmeos João e Francisco, 11, e de Maria Manoela, de 5 meses.

Pois agora o público vai poder dar uma leve espiada na rotina do casal. Os dois passam a comandar lado a lado o programa Bem Juntinhos a partir desta quinta-feira (15), às 21h30, no canal pago GNT. Não se trata de um reality que acompanha a vida da família, mas mesmo assim promete entregar um pouco da intimidade deles.

De acordo com o material de divulgação, serão 15 episódios em que eles vão compartilhar "momentos, memórias, experiências, histórias de vida, opiniões e as perspectivas de cada um". Vale desde um bate-papo profundo sobre paternidade e uma conversa sobre como melhorar o cotidiano da família até uma dica de livro ou uma customização de roupa.

"No programa a gente vai cozinhar, plantar e se inspirar para criar coisas novas. Vai ter dicas de receitas, de leitura e de serviços bem práticos de como manter o lar", adianta a apresentadora. "A gente também vai dialogar, compartilhar experiências, ouvir opiniões, reformular conceitos e, por que não, mudar de ideias", completa Hilbert.

A estética do programa, sob direção de Antônio Amâncio, vai ser documental. A ideia é que as conversas entre eles, bem como com convidados e especialistas, sejam entendidas como "crônicas sobre a vida e o tempo", dando acesso inédito dos espectadores à vida deles.

Para aumentar esse clima de intimidade, tudo foi rodado em uma casa com ares de sítio, assim como a que eles moram na vida real. A cozinha e a sala de estar são bastante exploradas, assim como a horta e a oficina.

Os dotes de faz-tudo de Hilbert serão aproveitados. O ex-modelo, que virou meme nesta semana por construir uma capela para o casamento dele com Fernanda Lima, também vai cozinhar, como faz no Tempero de Família, no mesmo canal, que atualmente é reprisado no É de Casa, da Globo.

Será para receber convidados especiais na casa deles. Entre os que aparecem ao longo da temporada estão Claudia Raia, Dudu Bertholini, Bela Gil, Gaby Amarantos, Maria Bopp, Silvio Almeida, Stephanie Ribeiro, Tulio Custódio, Manoel Soares, Dani Calabresa, Helena Rizzo e Djamila Ribeiro.

Enquanto isso, Fernanda Lima dá dicas de como gerir uma casa e comenta sobre ioga e meditação, alguns de seus hobbies. Ela também revisita temas para aquecer os debates, como o despertar da sexualidade nas crianças e adolescentes, o envelhecimento sem tabus, a relação com as redes sociais, os motivos que levam a uma separação, além de ansiedade, traumas, medos e muito mais.

"Bem Juntinhos chega para celebrar o que temos de mais importante em nossas vidas: nossas relações e as pessoas que amamos", resume a diretora de conteúdo artístico do GNT Mariana Koehler. "O programa convida o público para uma boa conversa entre amigos, com a mesa posta, para festejar a vida e celebrar a troca. Papo servido com simplicidade e afeto."

BEM JUNTINHOS

Quando Às quintas-feiras (a partir do dia 15/4)

Onde No canal pago GNT