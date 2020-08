Bella Thorne bate meta de faturar US$ 1 milhão em apenas um dia no OnlyFans

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em seu primeiro dia no OnlyFans, Bella Thorne, 22, conseguiu bater a meta de faturamento que tinha para um mês. De acordo com a plataforma, conhecida pelo conteúdo adulto, ela já arrecadou US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,61 milhões) com assinaturas em sua página.

A atriz, que ficou conhecida por protagonizar a série "Shake It Up" ao lado de Zendaya no Disney Channel, cobra uma taxa de US$ 20 (mais de R$ 112) para que os fãs tenham acesso a conteúdo pessoal, como fotos e vídeos dela. Atualmente, a página da atriz está com desconto e o internauta pode pagar US$ 16 (quase R$ 90) para ter acesso ao conteúdo. O OnlyFans costuma ficar com 20% da receita de suas estrelas.

No Twitter, a atriz avisou aos seguidores que, ao menos por enquanto, não vai publicar nudes. "Não, eu não estou fazendo cenas de nudez", escreveu.

Ao "Los Angeles Times", a atriz contou que planeja usar o que faturar no site para investir na própria produtora e doar a instituições de caridade. Ela também disse que planeja fazer um filme sobre os efeitos desse tipo de plataforma sobre seus usuários.

"Qual é o material de conexão entre sua vida e sua vida dentro do mundo de OnlyFans?", filosofou. "Como isso pode mudar sua vida para pior e para melhor? Até onde você está disposta a ir e até onde você quer ir?"

À revista Paper, ela contou que o OnlyFans é "a primeira plataforma onde posso controlar totalmente a minha imagem, sem censura, sem julgamento e sem ser intimidada online por ser eu mesma".

No ano passado, Thorne chamou a atenção ao dirigir o filme adulto "Her & Him" no PornHub, outra plataforma de conteúdo pornográfico. Segundo a sinopse, o filme retrata um rapaz que vê uma mensagem de texto no telefone de sua namorada e interrompe a rotina matinal com um "encontro fora de controle sexualmente carregado".