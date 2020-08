Bell Marques sofre acidente e preocupa fãs ao publicar foto em cadeira de rodas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bell Marques, 67, deixou os fãs preocupados após publicar nas redes sociais dele uma foto em que aparece em cadeira de rodas. O cantor contou que sofreu um acidente e rompeu o tendão de Aquiles.

"Desanimar não combina comigo", escreveu na legenda. "Daqui a pouquinho já vou estar bom e pulando como nunca nos palcos pra vocês, eu prometo. Mas por agora de muletas!"

Nos stories do Instagram, Bell explicou que o acidente ocorreu enquanto ele jogava uma partida de tênis. "Vou fazer uma cirurgia para ver se recupero ele e voltar às minhas atividades normais", contou aos fãs.

O ex-vocalista da banda Chiclete com Banana também anunciou que, por conta do problema, vai ter que adiar a live que faria em seu canal no YouTube.

"No começo de outubro prometo que vamos fazer uma live lindíssima", afirmou. "Temos um projeto super bacana para vocês."