Beijos, treta e punições movimentam noite de festa em A Fazenda

A transgressão do modelo acabou gerando punição para todos os peões, que ficarão 24 horas sem café. Alguns competidores até ensaiaram uma reclamação pela penalidade, mas o clima não chegou a esquentar por isso, não. Na manhã deste sábado, os peões acordaram com foco na limpeza da sede.

O outro beijo foi entre Kerline Cardoso e Shayan Haghbin, que saiu após insistência do ex-Casamento às Cegas e algum incentivo dos outros peões. A ex-BBB chegou a dizer que não queria ficar com ele porque estragaria a amizade dos dois. "Mas não vai estragar o que a gente tem de legal", disse ele.

A festa Bar do Corno começou na noite de sexta (23) com dança, bebida e os competidores conversando sobre o jogo. No meio das brincadeiras, Thomaz Costa e Tati Zaqui protagonizaram um beijão. O fato de estarem em lados opostos no jogo não impediu a ficada, mas o ator negou que haja clima de romance.

