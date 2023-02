Beijo lésbico entre Velma e Daphne em 'Scooby-Doo' foi cortado de filme, diz atriz

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sarah Michelle Gellar, a atriz que interpretou a Daphne na versão live-action de "Scooby-Doo", lançada em 2022, disse em um programa de TV que a cena de um beijo entre a personagem e Velma, interpretada Linda Cardellini, foi gravada e posteriormente cortada.

A confissão foi feita no programa americano "Watch What Happens Live", apresentado por Andy Cohen na última quinta, 2. A pergunta foi feita por um fã, que questionou Gellar sobre a possível existência de uma relação entre as duas personagens. "Eu não sei se diria que houve um relacionamento paralelo, mas houve um momento que eu considero quente, mas eles provavelmente não achavam que era e por isso foi cortado".

No fim do ano passado, Velma foi retratada como lésbica em "Trick or Treat Scooby Doo!", especial de Halloween do desenho animado. Em uma das cenas, a personagem aparece apaixonada ao encontrar a estilista Coco Diablo e fica envergonhada com a presença dela.

Outras dicas sobre a orientação sexual de Velma também foram dadas nas produções anteriores e posteriormente confirmada pelo produtor Tony Cervone, mas o cineasta James Gunn, responsável pelo roteiro de "Scooby-Doo", de 2002, e "Scooby-Doo 2: Monstros à Solta", de 2004, disse que os longas foram modificados na época para esconder a sexualidade de Velma.

"Em 2001, a Velma era explicitamente lésbica no roteiro inicial", ele tuitou em 2020. "Mas o estúdio foi diluindo, deixando mais ambíguo (na versão filmada), até não ter nada disso (na versão lançada) e, por fim, um namorado (na sequência)."

A fala de Gellar, no entanto, confirma pela primeira vez que uma cena de beijo entre a personagem e Daphne de fato aconteceu. "Foi um beijo real entre Daphne e Velma que foi cortado. Eu acho que mundo quer ver, mas não sei onde está".

Ela ainda conta que o roteiro original da produção, "bem menos voltado para o público infantil", ainda fazia uma menção à possível bissexualidade de Fred. "Outra coisa que cortaram foi uma piada que eu nunca vou me esquecer. Daphne e Fred estavam no meio de uma briga, e ela dizia: 'Esse lenço faz você parecer gay!"', disse.