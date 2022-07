Bebel Gilberto pede desculpas e diz que vídeo em que samba sobre a bandeira foi editado

CAMPINAS, SP (FOLHAPRESS) - Após repercussão negativa de vídeo em que aparece sambando em cima da bandeira do Brasil durante show, Bebel Gilberto se pronunciou em suas redes sociais na noite deste sábado (23). "Foi um ato impensado meu, porque se tivesse tido tempo de raciocinar teria me ocorrido que eu estava entregando de presente para a extrema-direita uma imagem com a qual poderiam destilar o seu ódio repugnante e o seu falso patriotismo", escreveu na legenda da publicação.

A apresentação ocorreu na última terça-feira (19), mas foi compartilhada por Mario Frias, ex-secretário de Cultura de Jair Bolsonaro, na manhã deste sábado (23), com uma legenda com erros de grafia e concordância. "Esta é Bebel Gilberto, filha do compositor João Gilberto, sobrinha de Chico Buarque. Vejam o q ela fez com a bandeira do Brasil recebida de um expectador [sic] em San Francisco (...). Essa gente não sente nada pelo Brasil. Gostam apenas de se beneficiar do que o povo pode lhes proporcionar", escreveu ele no Twitter. "Alguém q não tem amor pela própria pátria e rechaça o maior símbolo de patriotismo de uma nação, não é digno de se dizer brasileira."

No vídeo, Bebel pega uma bandeira do Brasil do público e dança com ela até que associa o gesto a apoiadores de Jair Bolsonaro. Então, ela coloca o objeto no chão, samba em cima, e começa a cantar "Bananeira". No entanto, a cantora publicou a versão completa da apresentação e mostrou que, no fim da canção, ela se desculpou com o público e chegou à conclusão de que a bandeira e o país não devem ser culpabilizados pela situação política atual.

"Amo o Brasil e tenho certeza de que em breve os radicais do ódio serão varridos para o lixo da história. Aos brasileiros de bem que como eu são defensores intransigentes da democracia mas se sentiram ofendidos com o meu ato impensado, minhas sinceras desculpas. O Brasil é maior que qualquer governo ou político", continuou.