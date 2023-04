BBB 23 tem o maior prêmio e a pior audiência de sua história

Desde a eliminação de Domitila, na semana anterior, frustrando boa parte da plateia da temporada, a vitória de Amanda parecia certa, como pareceu a vitória de Juliette na edição retrasada, e de Arthur Aguiar no BBB 22, confirmando um movimento de torcidas manobrado por meio de redes sociais, o que tem arrefecido o senso de justiça sobre o vencedor do programa.

O ápice aconteceu às 22h30, quando o segundo lugar marcava 7,5 pontos, patamar registrado pelo conjunto de canais pagos, e a terceira colocação ficava com a Record, com 4,8, que exibia uma reprise da novela "Jesus".

O episódio final, que sagrou Amanda campeã desta 23ª edição, bateu em 21,7 pontos de pico na Grande São Paulo, região de maior relevância do país por concentrar a maior plateia de consumidores do Brasil, segundo dados mensurados em tempo real pela Kantar Ibope Media.

No total de episódios, do início ao fim, pela primeira vez o reality ficou abaixo da média de 20 pontos, como já havia apontado um levantamento feito pelo site Notícias da TV.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Foi em meio a anúncios de hambúrguer de coração de alcatra, mortadela, consórcio e molho de tomate, lágrimas de eliminados, discursos socialmente engajados, além de porrada, tiro e bomba nos apresentadores e no diretor do programa, que o BBB 23 marcou a pior audiência de sua história em uma final de temporada. Mas que também pagou à vencedora, Amanda, o maior prêmio de todos, acima de R$ 2,8 milhões.

