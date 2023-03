BBB 23: Sarah Aline ganha a Prova do Líder

Confira como será a dinâmica do 11º Paredão no BBB 23:

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Prova do Líder desta quinta-feira (23) do BBB 23 (Globo) foi disputada em duplas. A Líder Bruna Griphao vetou Domitila, portanto, a modelo não pode participar da dinâmica. As duplas foram formadas por: Gabriel Santana e Marvvila, Amanda e Aline, Bruna Griphao e Cezar, Ricardo e Sarah Aline. A primeira fase, os participantes precisaram ter atenção e agilidade.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.