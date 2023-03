BBB 23: Bruna Griphao ganha a Prova do Líder e desanimação da atriz repercute

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após a expulsão de MC Guimê e Cara de Sapato na noite desta quinta-feira (16), o clima não foi dos melhores para a Prova do Líder, mas a dinâmica precisou acontecer. Não houve ânimo entre os participantes e o clima foi de total tristeza, pois os brothers não estão entendendo ainda a eliminação do lutador e cantor do reality. "Não é um momento fácil, mas precisamos seguir em frente", anunciou o apresentador.

Amanda e Bruna Griphao foram as finalistas, mas Bruna acabou fazendo mais pontos durante a prova e ganhou a competição. Porém, o que repercutiu foi a desanimação da sister ao ganhar.

Na web, internautas criticaram a forma como a Globo conduziu a situação. Para o público, a expulsão deveria ter sido na parte da tarde, mas acreditam que fizeram isso para o programa ter mais audiência.

SAIBA COMO VAI SER FORMADO O PRÓXIMO PAREDÃO:

Anjo imuniza; Líder indica; Poder Curinga: Dania poderá anular ou dar peso dois para o voto do dono do poder; Dinâmica de votação da casa: Casa vota no confessionário; teremos os dois mais votados no Paredão; O segundo lugar na Prova do Líder de hoje vai indicar mais um. Prova Bate-Volta