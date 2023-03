BBB 23 anuncia volta do Quarto Branco; saiba mais sobre a dinâmica

No BBB 20, o Quarto Branco foi uma das dinâmicas que aqueceu a temporada. Naquela edição, Manu Gavassi, Felipe Prior e Giselly foram para o temido cômodo e só puderam sair ao apertar um botão vermelho. Quem acionasse o dispositivo, estaria sozinho no paredão e liberaria os demais do Castigo do Monstro.

