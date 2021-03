BBB 21: Carla Diaz retorna à casa vestida de Dummy e se declara para Arthur

Na sequência, Carla abraçou e beijou Arthur. Depois, ela se ajoelhou no gramado e disse: "Arthur, você aceitar ser meu parceiro no jogo e no amor até o fim?"

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Afastada dos outros brothers desde o Paredão de terça (9), Carla Diaz retornou nesta quinta (11) à casa principal do Big Brother Brasil 21. Vestida de Dummy, ela acordou os participantes e pediu para todos irem para a área externa. No local, ela então tirou a fantasia, gerando gritos e muita surpresa entre os outros confinados.

