BBB 21: Carla dá banana a Fiuk e alerta Julieta para ter cuidado com Gil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Carla Diaz retornou nesta quinta-feira (11) à casa principal do Big Brother Brasil 21 vestida de dummie. A atriz passou quase dois dias em um Quarto Secreto onde pode acompanhar e ouvir parte do que os participantes falavam.

Camilla de Lucas, João Luiz e Pocah foram os participantes que mais ficaram felizes com o retorno da atriz para o reality de confinamento. Na sequência, Carla abraçou e beijou Arthur. "Fiz uma promessa para você, não fiz? Eu voltei". O casal se beija e Arthur pergunta: "Que loucura é essa" e a sister responde: "Você não sabe da metade".

Depois, ela se ajoelhou no gramado e disse: "Arthur Picoli, você aceita ser meu parceiro no amor e no jogo até a final desse programa?" O instrutor de crossfit responde: "Partiu".

No Quarto Colorido, Fiuk disse a Carla que havia duvidado dela. "Talvez a sua volta seja algum motivo para eu ressignificar algumas coisas. Mas eu duvidei muito de você e eu não vou negar. E eu sempre te falei." A atriz concorda e comenta: "Pode ter sido alguma trava que você teve comigo desde o início".

Na sequência, Carla presenteou Fiuk com uma banana. Antes de a atriz ser eliminada, os dois tiveram um conflito após ela dar um emoji de banana para ele no Queridômetro. Ao entregar a fruta ao cantor, ela disse: "Quero te dizer que a transparência que você espera eu também espero e talvez você não tenha percebido. Você me interpretou de uma maneira bem equivocada. Só repensa, estou de coração aberto."

Ainda no quarto, Carla comentou com Juliette, Camilla de Lucas e João Luiz que ouviu e viu muito coisa enquanto estava no Quarto Secreto. " "Eu vi tanta coisa. Vocês têm que tomar cuidado, só falo isso." Preocupada, Julietta perguntar se o alerta e para ela, e a atriz responde: "Você principalmente".

"Você viu o que eu passei. Agora o efeito manada seria eu porque fiquei do lado dela", responde Juliette, já pensando sobre o racha com Gilberto e Sarah. Um dia antes, Gilberto revelou a paraibana que ela não fazia mais parte do top 3 dos finalistas dele. Sarah, Viih Tube, Arthur e Rodolffo também criticaram a postura da advogada nos últimos dias.