Batoré, ator e humorista que fez fama em A Praça É Nossa, morre em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Morreu nesta segunda-feira (10) o ator e humorista Ivanildo Gomes Nogueira, mais conhecido como Batoré. Ele estava internado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Pirituba, na zona norte de São Paulo. A morte foi confirmada pela Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), sem dar detalhes sobre a causa. "Os devidos esclarecimentos médicos foram repassados à família", diz o órgão em nota. Apesar de estar em tratamento contra um câncer, a equipe de Batoré diz que ele estava bem e continuava tocando suas atividades profissionais normalmente até a última sexta-feira (7). No Instagram, ele comemorou no domingo (9) o fato de ter alcançado mais de 122 mil seguidores --no momento, já passam de 123 mil. Batoré era pernambucano de Serra Talhada, mas se mudou com a família para São Paulo ainda criança. Ele ficou conhecido na década de 1990 ao integrar o humorístico "A Praça É Nossa", no SBT. Mais recentemente, em 2016, foi contratado pela Globo para interpretar o delegado Queiroz na novela "Velho Chico". Além de ator e humorista, ele também se envolveu com política. Em 2008, foi eleito vereador pelo município de Mauá (SP). Ele foi reeleito em 2012, mas acabou afastado do cargo após a justiça eleitoral considerar que houve infidelidade partidária durante seu mandato.

