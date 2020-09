Batman morto e aparição de Alfred retratam novo jogo 'Gotham Knights'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os fãs de "Batman: Arkham", série de jogos do Batman que existe desde 2009, foram surpreendidos em meados de agosto deste ano, quando a DC anunciou que seu próximo jogo faria parte de outra franquia, que não a do herói soturno. No novo game, "Gotham Knights", Batman é dado como morto, e quem precisa salvar Gotham City dos vilões são seus familiares.

"Queríamos criar algo novo, que não fosse a continuação de algo", diz Fleur Marty, produtora sênior da Warner Bros. Games Montréal, que lidera a produção do novo game. "Matando o Batman, nós nos abrimos para muitas possibilidades e oportunidades -e uma delas é trazer esses novos guardiões, que têm suas próprias histórias e, mesmo sendo jovens, têm muito potencial e uma longa jornada pela frente".

O jogo de ação em mundo aberto, no formato de RPG e em terceira pessoa, foca em Asa Noturna, Batgirl, Robin e Capuz Vermelho, os únicos personagens jogáveis até então, e que podem ser trocados ao longo do jogo. A escolha dos quatro não foi ao acaso, mas Marty garante que, caso o jogador queira permanecer com o mesmo personagem ao longo de todo o jogo, ele não será prejudicado por isso --mesmo que cada personagem tenha diferentes habilidades e armas, que são melhoradas ao longo dos níveis.

"Como todos foram treinados pelo Batman, é claro que eles têm alguns pontos similares. Mas a ideia é que eles não se tornem a mesma cópia do Batman, e sim a sua própria versão do cavaleiro das trevas", acrescenta ela. Um "spoiler" é que personagens como o mordomo Alfred e outros membros da família de Bruce Wayne também aparecem ao longo do jogo, apesar de não serem jogáveis. Especula-se que o próprio Batman não esteja realmente morto, e apareça em algum momento.

O quarteto precisa enfrentar criminosos e super-vilões, como Senhor Frio (ou Mr. Freeze), que pretendem tomar a cidade, antes de se deparar com a maior ameaça, a Corte das Corujas. "Não é um jogo que se passa em uma única noite. Os heróis combatem os vilões e lutam contra o crime noite após noite, descobrindo pedaços de um mistério enorme", diz Marty.

Com uma estética um pouco mais colorida do que as tradicionais tramas do homem-morcego, o jogo tem um mapa vasto, com cinco regiões repletas de bairros e distritos. "Introduzimos algumas cores e conversamos com a direção de arte, porque isso se relaciona aos personagens. Eles são novos, inspiracionais, e representam a juventude e o crescimento. Trazer cores para o mundo é igual a esses heróis, que estão trazendo esperança para a cidade de Gotham. Porque a cidade está um caos, Batman não está mais lá para protegê-los, e os criminosos estão nas ruas".

"Nós realmente queríamos criar uma cidade vibrante, porque era importante trazer vida a ela. Queríamos ter certeza que os jogadores poderiam explorar muito", conclui. "Gotham Knights" está previsto para 2021, e será lançado para PlayStation 5, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One, Xbox Series X, Xbox One X e PC.