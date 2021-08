Baterista é expulso do The Offspring por não tomar vacina contra Covid

"Já que não posso seguir com o que tem se tornado obrigação na indústria, foi decidido que não é seguro para as pessoas ficarem perto de mim no estúdio ou em turnê. Eu digo isso porque não estarei presente nos próximos shows", esclareceu. O baterista aproveitou para defender que as pessoas tenham o direito de decidir se querem ou não serem vacinadas. Ele finalizou agradecendo ao apoio dos fãs e avisando que está em um novo projeto musical com a filha, que deve ser lançado em breve.

Parada contou que pensando em seu histórico tanto no que está relacionado a saúde, quanto no aspecto pessoal, o médico que o acompanha o orientou a não se vacinar. O artista salientou ainda que os efeitos colaterais para aqueles que, como ele, são portadores da Síndrome de Guillain-Barré deixam dúvidas se ele sobreviveria a imunização.

