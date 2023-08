Barco original de Tony Soprano, personagem da série da HBO, é colocado à venda por US$ 300 mil

Your browser does not support the video tag.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dos personagens mais memoráveis da década de 2000, Tony Soprano (James Gandolfini) conquistou o coração do público na série "Família Soprano", da HBO, que foi ao ar entre 1999 e 2007. Agora, uma peça emblemática da produção está à venda: o barco utilizado pelo personagem pode ser adquirido por US$ 300 mil (aproximadamente R$ 1,4 milhão na cotação atual). As informações são da revista People.

O responsável pela venda é o corretor Paul Ouimette, que aponta que a embarcação possui um valor simbólico na história da série, atraindo muitos interessados que buscam apenas conhecer o icônico barco, mas nem todos são realmente compradores em potencial. O anúncio da venda foi feito no último dia 28.

"Estamos tentando eliminar os curiosos e encontrar um comprador legítimo, alguém realmente interessado no barco", explicou Ouimette.

Na trama, o barco é conhecido como Stugots (uma gíria italiana que faz referência à genitália masculina) e ganhou destaque em diversos episódios da série. O atual proprietário adquiriu o barco em 2016, 27 anos depois que a embarcação de Tony fez sucesso no episódio piloto de "Família Soprano".

O barco estava em excelente estado durante as filmagens, tendo aproximadamente a mesma idade da própria série. O proprietário atual optou por renomeá-lo como "Never Enough".