Barbie Ferreira, a Kat de 'Euphoria', explica por que saiu da série

Kat Hernandez enfrenta problemas de autoestima e aceitação no seriado, mas a personagem pouco evoluiu, de acordo com a atriz. "Acho que não havia um lugar para ela ir. Até havia possibilidades, mas não acho que teria se encaixado na série", apontou.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Barbie Ferreira, conhecida por ter vivido Kat em "Euphoria", falou sobre os motivos de ter deixado a série após duas temporadas. Em entrevista ao podcast Armchair Expert with Dax Shepard, a artista falou sobre os boatos de que teria tido atritos com o showrunner Sam Levinson e explicou que a saída foi uma "decisão mútua".

