Bárbara promete aliança à Natália se ela se posicionar contra Arthur no BBB 22

Distantes na casa, Bárbara e Natália não fazem parte do mesmo grupo e também não dormem no mesmo quarto. Em resposta a proposta da modelo, Natália disse que após o paredão, caso se posicionasse contra Arthur, voltaria a ficar sem apoio da sister. No entanto, Bárbara afirmou que não votaria mais nela se fosse o caso.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Natália, Bárbara e Arthur Aguiar estão no paredão do BBB 22 (Globo) e após este resultado, Bárbara procurou Natália para discutir uma possível aliança elas para se protegerem da eliminação que acontece nesta terça-feira (15).

