Bárbara Evans é criticada por mostrar funcionários enchendo piscina de plástico com a boca

"Se tem uma pessoa que dá valor e ama as funcionárias, sou eu. Quem me segue aqui sabe o valor que dou a cada uma delas. Quem está falando mal de mim é sem noção, sabe por quê? Eu jamais faria uma coisa dessas", disse.

"Trabalho com provas", escreveu ela ao postar um trecho do circuito interno de sua casa que mostrava que ela também ajudava a inflar a piscina.

