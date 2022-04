Bárbara Evans dá à luz Ayla: 'Bolsa estourou e princesa veio de surpresa'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Foi de surpresa. Às 5h deste domingo (3), nasceu Ayla, filha de Bárbara Evans com Gustavo Theodoro. O parto, de acordo com a própria Bárbara, só seria daqui alguns dias, mas a bolsa estourou antes.

"A bolsa estourou e nossa princesa veio ao mundo de surpresa. Não adiantou a gente tentar decidir por ela, ela já veio ao mundo tomando suas próprias decisões", explicou a modelo com um carrossel de fotos dela com a menina no pós-parto.

"Mamãe correu para tomar uma ducha e fazer a maquiagem, com a unha grande e vermelha mesmo. E assim nossa ariana Ayla chegou em nossas vidas", publicou. A bebê vem ao mundo pesando 2,8 quilos e com 48 centímetros.

"Maior presente do mundo! Somos muito abençoados, um amor inexplicável! Obrigado, Deus", publicou Bárbara.

A gestação de Bárbara Evans teve altos e baixos. Em setembro, perdeu um dos filhos que esperava. Ela havia anunciado que esperava gêmeos após ter sucesso com uma fertilização in vitro realizada.

"Estou sorrindo, mas as notícias não são boas. O coraçãozinho do pequenininho parou de bater, então não vive mais", disse Bárbara, casada com Gustavo Theodoro.

"Estou calma e em paz. Deus sabe o que é melhor para gente. Estou bem. Fiz o que eu podia fazer", emendou. Segundo ela, foi melhor isso ter acontecido ainda no início da gestação para que não houvesse complicações ao outro bebê.

"Pensei na hipótese de ele continuar vivo e faltando algumas semanas ele parar de bater [o coração] e ter que fazer o parto dos dois prematuro. Agora o corpo vai absorver."

A revelação de que ela estava grávida aconteceu no início de setembro. Evans vinha compartilhando com seus seguidores na rede social o processo de fertilização pelo qual vinha passando. A modelo já tinha dito que ela e o marido não poderiam ter filhos de forma natural.

"Estamos fazendo fertilização in vitro, porque tenho endometriose e fiz uma cirurgia no ovário." Em 2020, a modelo passou por uma cirurgia de emergência para a retirada de um cisto no ovário.

Ao descobrir, em frente à câmera do celular, que estava grávida, Evans chorou muito. "Não acredito, meu Deus, deu certo. Não acredito", afirmou.