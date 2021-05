Barbara Bruno apresenta melhora, segundo a irmã, Beth Goulart

Beth comparou o momento de acolhimento que os irmãos estão vivendo com a perda do pai deles, Paulo Goulart, em 2014, em decorrência de um câncer. "Na passagem de meu pai nós sentimos um abraço do Brasil inteiro e agora sentimos novamente um colo, para ser mais maternal o termo. É como se todos estivessem nos dando um colo imenso", disse a atriz ao Fantástico (Globo), na companhia dos irmãos.

A internação de Bárbara acontece quatro meses após a morte da mãe, Nicette, em 20 de dezembro de 2020 por complicações da Covid-19, após quase um mês hospitalizada. Na época, as atrizes falaram sobre a perda da mãe, ao lado do irmão, Paulo Goulart Filho, 55.

No domingo (2), Barbara Bruno foi intubada devido ao agravamento do quadro de Covid. Naquele momento, sua irmã disse já dizia estar confiante que ela irá superar a doença. "Ela [Bárbara] vai receber a plaquinha 'eu venci a Covid'. Vamos todos comemorar. Vamos rezar para ela e também para todos que estão doentes neste momento, para a família de todos, todos precisam de fortalecimento e luz. Que o planeta Terra receba nossa energia de amor, luz, fé e esperança", disse Beth Goulart naquele momento.

Beth Goulart escreveu que a irmã está respondendo bem ao tratamento. "Estamos vencendo um dia de cada vez. Continuamos na fé, com muita esperança na cura, recuperação e fortalecimento de minha amada irmã Barbara Bruno. Acabou de sair um novo boletim médico, os exames estão com índice positivo. A parte respiratória está bem estável", disse.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Internada com Covid-19, a atriz e diretora Bárbara Bruno, 64, apresentou melhora no quadro clínico, segundo a sua irmã, a também atriz Beth Goulart, 60, em seu Instagram. Barbara é a primogênita dos atores Nicette Bruno (1933-2020) e Paulo Goulart (1933-2014).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.